“Vattene via”: caso Maignan durante Milan-Liverpool

Durante Milan-Liverpool scoppia il caso che vede protagonista Mike Maignan: cacciato via durante il match

Una buona partenza per il Milan con il gol di Pulisic dopo appena tre minuti di gioco che ha fatto sperare in una serata magica per i rossoneri. Il Liverpool però dopo un quarto d’ora è entrato nel match ed ha iniziato ad impensierire Maignan. Prima la traversa colpita da Salah, quindi la rete di Konate arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Un’azione che ha visto una doppia indecisione: oltre che il portiere francese anche Tomori non è apparso impeccabile, con il difensore dei Reds che ha potuto saltare e andare a rete. Stessa cosa anche in occasione del 2-1 di van Dijk, con il portiere non indenne da colpe. Proprio contro Maignan si sono scatenati i tifosi che hanno sottolineato come l’estremo difensore non sia impeccabile ormai da un po’ di tempo.

Ecco allora che viene tirato in ballo anche il futuro con il calciatore che sta trattando per il rinnovo con adeguamento di contratto, per un accordo che al momento non è ancora arrivato. E che non dovrebbe arrivare secondo qualcuno che chiede la cessione immediata di Maignan.

Milan-Liverpool, Maignan ‘cacciato via’: “Sta diventando un peso”

“Vattene, stai diventando un peso” è uno dei tweet che si leggono su X in riferimento a Mike Maignan. Il portiere non convince più di tanto e così c’è chi chiede di non rinnovarlo ma di puntare su Vasquez che sta facendo molto bene all’Empoli.

C’è da dire che durante il primo tempo di Milan-Liverpool, l’estremo difensore francese ha avuto un paio di problemi fisici e sta stringendo i tempi per restare in campo, visto che in panchina ci sono solo i giovani Torrione e Nava.

Ecco alcuni tweet:

E Maignan? E uscito a comprare le sigarette… 😁 — René Donno (@ReneDonno) September 17, 2024

Maignan è andato a funghi — Roronoa Zoro (@dioparenzo) September 17, 2024

#MilanLiverpool ma non rinnovatelo maignan ma prendete vasquez — Gianmario (@Giammilan) September 17, 2024

È arrivato il momento di dirlo: Meret>Maignan — Jimmy Rassegnato (@Ris__20) September 17, 2024

Maignan ha avuto un involuzione incredibile — Neres e Samba 🇧🇷 (@GiovaSSCN) September 17, 2024

Maignan vattene stai diventando un peso #MilanLiverpool — principessina (@imreturnedd) September 17, 2024

Maignan mettiamolo regista magari, ma portiere no per favore #MilanLiverpool — Lorenzo (@lorenzo_rizzo1) September 17, 2024