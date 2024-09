Rescissione con il Milan: manca solo l’ufficialità

Ci siamo per la rescissione con il Milan: in attesa dell’ufficialità, è pronto a iniziare la sua nuova avventura dopo il divorzio con il club rossonero

Stavolta ci siamo per l’approdo di Stefano Pioli in Arabia Saudita, dopo il corteggiamento che non è andato a buone fine ad agosto da parte dell’Al-Ittihad.

L’ex allenatore del Milan si avvicina infatti alla panchina dell’Al-Nassr, la squadra per intenderci che dispone nelle proprie fila di un certo Cristiano Ronaldo. Il club di Saudi League non è soddisfatto delle prestazioni della squadra e del lavoro di Luis Castro, con quest’ultimo a serio rischio esonero dopo il deludente pareggio nell’ultima sfida della Champions League asiatica contro l’Al-Shorta. E il primo candidato, in caso di ribaltone alla guida tecnica, è proprio Pioli come scrive su ‘X’ Matteo Moretto.

Milan, rescissione per Pioli: è a un passo dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

L’allenatore parmense è in trattativa avanzata con l’Al-Nassr e la fumata bianca sarebbe quindi vicina per l’arrivo in Arabia Saudita.

Le parti stanno lavorando alacremente per cercare di trovare al più presto un accordo, con il profilo di Pioli che già da alcune settimane è in prima fila sul taccuino della dirigenza della società saudita. Prima eventualmente della firma con l’Al-Nassr, Pioli dovrà però firmare la rescissione consensuale con il Milan visto che è ancora legato fino al giugno 2025 con il club rossonero. L’ex allenatore di Lazio, Inter e Bologna era stato esonerato sul finire della scorsa stagione e percepiva a Milano un ingaggio netto da 4 milioni di euro all’anno.