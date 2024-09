Pareggio fatale ed esonero UFFICIALE: torna Pioli

Pareggio fatale ed esonero UFFICIALE: è arrivato il comunicato del club. Pioli può tornare subito in panchina

È ufficiale un altro esonero. L’annuncio del club spiana la strada al ritorno immediato in panchina di Stefano Pioli. L’ex Milan può tornare subito.

Possibile svolta nella trattativa fra Stefano Pioli e l’Al-Nassr. Il club saudita, infatti, ha appena esonerato il proprio allenatore, Luis Castro, attraverso un comunicato ufficiale. Il club di Cristiano Ronaldo ha annunciato l’esonero sui propri canali ufficiali: “Ringraziamo Luis e il suo staff per il lavoro dedicato negli ultimi 14 mesi, augurando loro buona fortuna per il lavoro”. Via libera, dunque, per Stefano Pioli.

AlNassr can announce that Head Coach Luis Castro has left the Club.

Everyone at AlNassr would like to thank Luis and his staff for their dedicated work during the past 14 months, wishing them the best of luck for the future. pic.twitter.com/FznpvPHG0T

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 17, 2024