Non solo Lukaku: altro bomber per Conte, Inter e Juve gelate

Antonio Conte si gode un super Lukaku ma pensa già al futuro: Napoli avanti tutta su un altro bomber, beffa a Inter e Juventus

Un mese fa, il Napoli inaugurava in maniera malinconica e preoccupante il suo campionato con un pesante ko a Verona. Tre partite dopo, è cambiato tutto, con gli azzurri capaci di tre vittorie consecutive, con un Lukaku super nel motore e con Antonio Conte che sembra aver già dato identità e compattezza al gruppo.

Allo scontro diretto contro la Juventus, di sabato alle 18, i partenopei arrivano davanti in classifica, sia ai bianconeri che all’Inter. E la lotta per il vertice contro le sue ex squadre, per il tecnico pugliese, è solo all’inizio. Si guarda già in prospettiva, con un Napoli che pensa in grande e per il prossimo futuro torna alla carica per un bomber di grido. Secondo l’insider di mercato Ekrem Konur, gli azzurri non hanno mollato affatto l’idea Jonathan David del Lille. Il canadese ha il contratto in scadenza con i francesi a giugno, tra le parti si può parlare di rinnovo come spiegato dallo stesso attaccante, ma si tratta di un profilo molto ambito dalle squadre nostrane, che faranno di tutto per convincerlo. Il Napoli è ancora pienamente in corsa e sogna il sorpasso alle dirette concorrenti, come quello appena operato in classifica.