Juventus, tegola pazzesca per Thiago Motta: torna tra più di un mese

La stagione della Juventus entra nel vivo, ma ci sono complicazioni per Thiago Motta: più di un mese di stop per un bianconero

Con l’inizio della Champions League e il doppio fronte da gestire, per la Juventus adesso si fa sul serio. Le ambizioni dei bianconeri per questa stagione sono alla prova del nove, Thiago Motta e soci devono accelerare per trovare le giuste risposte in campo e poter mettere a punto la quadra definitiva per puntare in alto. Ma come si è visto, per la ‘nuova’ Juventus non è facile riuscire subito a essere brillante.

La rosa può contare su un buon numero di alternative per affrontare il doppio impegno, ma c’è un problema non da poco per l’allenatore italobrasiliano. Si allungano infatti, a quanto pare, i tempi per il rientro a disposizione di Milik, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio al ginocchio patito questa estate. Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, il polacco potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta soltanto dopo la pausa delle nazionali di ottobre, dunque tra più di un mese. Nel frattempo, dovrà essere Vlahovic ad avere sulle sue spalle il ruolo da centravanti, con gli altri del reparto offensivo che dovranno dargli una mano il più possibile.