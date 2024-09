Forfait dell’ultima ora: il titolarissimo salta Juve-Psv

Il calciatore è tornato a casa per ragioni familiari e quindi non sarà disponibile per il match di Champions di questa sera

Non ci sarà stasera nel match di Champions tra Juventus e Psv, uno dei primi della nuova edizione a girone unico. Forfait dell’ultim’ora per motivi familiari.

L’allenatore degli olandesi in testa all’Eredivise, Peter Bosz, dovrà fare a meno del portiere titolare Benitez. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Torino, il franco-argentino ha fatto ritorno a casa perché sua moglie ha partorito. Al posto del 31enne giocherà il suo vice, Joel Drommel.