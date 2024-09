Milan-Liverpool, Slot esalta Leao: “E’ un top player. Ecco perché abbiamo scelto Chiesa”

Le dichiarazioni di Slot alla vigilia di Milan-Liverpool, primo match di Champions League. Il tecnico dei Reds ha parlato di Leao e Chiesa

Vigilia di Champions League per il Liverpool, che domani affronterà il Milan a San Siro. In conferenza stampa per presentare il match è intervenuto Slot: “E’ una partita speciale. Non siamo impauriti, ma abbiamo rispetto dei giocatori del Milan, ho particolarmente in mente Reijnders, che conosco bene, ma rispettiamo tutta la squadra”.

Poi il tecnico del Liverpool spiega l’acquisto di Federico Chiesa ed esalta Rafa Leao: “Federico? Abbiamo sempre voluto giocatori di qualità e lui è uno di questi. E’ convocato e domani sarà con noi, non bisogna aspettarsi troppo da lui, ma potrà giocare i primi minuti”.

Poi arrivano le dichiarazioni sull’attaccante portoghese – “E’ un top player, però quando si parlare di questi giocatori ci si dimentica quelli che sono un po’ sotto a loro. E’ sicuramente uno di quei calciatori che attirano la tua attenzione. Bisognerà difendere da squadra, ci sono altri grandissimi giocatori oltre a lui”