Pioli di nuovo in panchina in Serie A, l’indizio

Ritorno in panchina in Serie A per Stefano Pioli, spunta l’indizio per la nuova avventura dell’allenatore emiliano

Cinque anni molto importanti, sulla panchina del Milan, coronati con la vittoria di uno scudetto e con una semifinale di Champions League. Da qualche mese, le strade di Stefano Pioli e dei rossoneri si sono separate e l’allenatore emiliano si guarda intorno per decidere il suo futuro.

In estate, sembrava fatta per l’Al Ittihad, pista che però non si è concretizzata. Altri numerosi accostamenti, tra l’Italia e l’estero, ma per ora nulla di fatto. La sensazione è che qualcosa presto possa muoversi, per un allenatore esperto e quasi sempre in grado, in carriera, di ottenere risultati importanti, ottimizzando le risorse a disposizione.

Possibile un ritorno nel nostro campionato. Non al Milan, pista che si è ipotizzata in questo avvio di stagione per le difficoltà di Fonseca, essendo Pioli ancora sotto contratto con i rossoneri. Un indizio potrebbe risiedere nella sua presenza al ‘Tardini’ di Parma, per la sfida tra i padroni di casa e l’Udinese. Al momento, però, i gialloblù sono soddisfatti di Pecchia, che ha ben approcciato il campionato di massima serie, dopo la promozione dalla B dello scorso anno. Pioli, probabilmente, tornerebbe volentieri un giorno sulla panchina della sua città, dove è già stato nel 2006-2007. Ma la pista più calda del momento è l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.