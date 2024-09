Juve, Giuntoli sotto accusa: “Così sono capace anche io”

La Juve infila due pareggi consecutivi per 0-0 e le critiche investono Thiago Motta, ma anche il dt bianconero in particolare per due giocatori

La Juventus è già ripiombata nelle critiche. Dopo le prime due vittorie che avevano fatto presagire a un cambio totale e permamente di stile di gioco, i bianconeri sono incappati in due pareggi di fila per 0-0, contro Roma ed Empoli. Poche occasioni create, zero gol segnati oltre che zero subiti (porta ancora inviolata in questa stagione). Una squadra organizzata, ad ora imperforabile, ma il digiuno di reti non sta piacendo ai tifosi. Il paragone con Max Allegri è inevitabile, vista la bufera per il gioco molto poco spettacolare espresso e le difficoltà nel segnare.

E ovviamente le discussioni, un po’ come sta accadendo a Roma con De Rossi-Mourinho, sono più accese che mai. Da una parte chi sostiene che all’italobrasiliano vada dato ancora del tempo vista la rivoluzione imponente attuata in estate. Dall’altra chi difende invece Allegri, ricordando il livello nettamente inferiore della rosa dello scorso anno. Ma pure il mercato di Giuntoli, in particolare due calciatori costosissimi, ora è messo sotto accusa. Un confronto andato in scena anche ieri sera nel corso di ‘Pressing’ su Italia Uno: “Non si può dire che questa squadra siccome si chiama Juventus va trattata come quella dell’anno scorso, quando 8 titolari non sono quelli dell’anno scorso, quando c’è stato un investimento da parte di Giuntoli sul mercato – le parole di Sandro Sabatini -. Si può discutere se Douglas Luiz vale 50 milioni, si può discutere se Koopmeiners arriva all’ultimo giorno a 60 milioni…”

“Ora faccio una battuta. Caro Giuntoli, all’ultimo giorno di mercato a 60 milioni lo compro anch’io Koopmeiners, che arriva all’ultimo e dice che non è neanche pronto e non ha neppure un quarto d’ora. Discutiamo su questo. C’è stata la Juve di Mauro, la Juve di Maifredi, quella di Zoff, di Lippi, i giocatori sono diversi”.

Juve, botta e risposta Sabatini-Trevisani: Motta, Vlahovic e Allegri nel mirino

Il botta e risposta in questo caso è con Riccardo Trevisani, storico ‘oppositore’ del calcio allegriano visto alla Juve fino a pochi mesi fa. Che ricorda come rispetto ai bianconeri allenati dall’allenatore livornese i nuovi titolari non sono otto: “Ci sono sei giocatori dello scorso anno, Gatti, Cambiaso, Bremer, Locatelli, Vlahovic e Yildiz”.

E ancora Sabatini che aggiunge: “Ah, poi c’era anche Vlahovic che non segnava per colpa di Allegri. Veniva detto anche che Allegri non migliorava i giocatori, ad ora Vlahovic è peggiorato”. E Trevisani replica: “Se Vlahovic sarà peggiorato lo vedremo alla fine dell’anno, se avrà fatto 5 gol oppure 22″. Il serbo è un altro di quelli pesantemente criticati, anche in relazione ai 42 milioni di euro che l’ex Fiorentina costa ogni anno a bilancio tra ingaggio e ammortamento del cartellino. Insomma, il dibattito resta aperto e ad ora l’arrivo di Thiago Motta non è bastato a spegnere dubbi e polemiche. E ora c’è la Champions.