Giuntoli fiuta il colpo a parametro zero: che beffa per il Napoli

La sessione estiva di calciomercato è terminata da circa due settimane, ma occhio agli obiettivi per il futuro

Cristiano Giuntoli sfida il suo passato: il direttore tecnico della Juventus prova a soffiare al Napoli il talentuoso centrocampista offensivo.

Sono passate poco più di due settimane dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, ma le trattative e lo studio dei possibili colpi non si fermano mai. Lo sa bene Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus che avrebbe messo gli occhi su un obiettivo di mercato del Napoli, sua ex squadra fino a due stagioni fa. Il dirigente del club bianconero, infatti, potrebbe piazzare un colpo a sorpresa in una delle prossime sessioni di calciomercato.

Nel corso di quella da poco terminata, Cristiano Giuntoli ha rinforzato la rosa, regalando al nuovo allenatore Thiago Motta un centrocampo completamente nuovo con gli arrivi di Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e Khéphren Thuram, già elementi importanti per la squadra bianconera dopo le prime quattro giornate del campionato di Serie A.

Calciomercato Juventus, Giuntoli soffia il colpo al Napoli

In vista delle prossime sessioni di calciomercato, la Juventus potrebbe rinforzarsi ulteriormente a centrocampo. Già, perché stando a quanto riportato da caughtoffside.com, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su un potenziale rinforzo per la zona nevralgica del campo.

Sarebbero ben sei le squadre in giro per l’Europa interessate ad Angel Gomes, centrocampista classe 2000 inglese, ma di origini portoghesi. Di proprietà del Lille, ha un contratto in scadenza con il club francese con cui in questo inizio di stagione ha già giocato cinque partite tra campionato francese e fase preliminare di Champions League. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, è passato al Lille nel 2020 a parametro zero e in questi anni ha giocato anche in Portogallo con una parentesi in prestito al Boavista.

Si è messo in mostra a suon di prestazioni, assist e gol e di recente ha anche debuttato con la Nazionale dell’Inghilterra. Proprio in patria piace all’Arsenal, ma anche ad Aston Villa e Newcastle. E non solo: Angel Gomes ha estimatori in Germania (Borussia Dortmund su tutti) e appunto in Italia, dove a seguire il giocatore nativo di Londra ci sarebbero Napoli e Juventus. Allo stato attuale la squadra maggiormente interessata sembrerebbe essere l’Arsenal, soprattutto alla luce del recente infortunio del capitano norvegese, Martin Odegaard e in tal senso l’allenatore dei Gunners Mikel Arteta vedrebbe in Angel Gomes un innesto prezioso per la sua squadra. Occhio, però, alla scadenza del contratto, fissata per il 30 giugno 2025: la Juventus potrebbe fiutare l’affare e tentare un clamoroso inserimento beffando l’Arsenal e anche il Napoli.