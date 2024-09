Errore nel tesseramento, UFFICIALE: sconfitta a tavolino e penalizzazione

Un problema nel tesseramento ha portato il club a pagare un pezzo carissimo: sconfitta a tavolino e penalizzazione in classifica

È tornato in campionato e lo ha fatto regalando, almeno in Serie A, diverse sorprese: la Juventus è stata fermata sullo 0-0 sul campo dell’Empoli, mentre l’Inter non è andata oltre l’1-1 in casa del Monza. Ne ha approfittato il Napoli, vittorioso 4-0 sul campo del Cagliari, e attualmente primo in classifica in solitaria in attesa delle partite di quest’oggi con l’Udinese che potrebbe prendersi la vetta della graduatoria.

Si preannuncia un campionato molto combattuto e in cui a fare la differenza saranno i dettagli, come i dettagli hanno causato un danno molto grave per un club. Non siamo nel massimo campionato, ma nel torneo di Seconda Categoria di Vicenza, girone E: qui il Castelgomberto Lux ha pagato a pago prezzo una disattenzione non di poco conto ed ha dovuto subire la mano pesante del giudice sportivo.

Seconda Categoria, penalizzazione per il Castelgomberto

La vicenda fa riferimento alla gara della scorsa settimana contro il Fides San Pietro in Gu ed in particolare alla presenza sul terreno di gioco di Caichiolo Matteo.

Una presenza che, documenti alla mano, non avrebbe dovuto esserci: il calciatore, infatti, stando a quanto appurato dal giudice sportivo non risulta tesserato per il Castelgomberto, ma svincolato. Proprio per questo motivo la società è stata sanzionata con lo 0-3 a tavolino, ma non solo: inflitto anche un punto di penalizzazione ad un’ammenda di 100 euro.

A pagare anche il calciatore con il giudice sportivo che ha fermato Caichiolo con una giornata di squalifica. Con la sconfitta arrivata ieri sul campo del Spes Poiana, il Castelgomberto occupa l’ultimo posto in classifica con il -1 ancora da cancellare.