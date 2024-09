DIRETTA Serie A, Parma-Udinese: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra il Parma di Pecchia e l’Udinese di Runjaic in tempo reale

Il Parma riceve l’Udinese in Emilia nel primo posticipo del lunedì valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno avuto un avvio di stagione superiore alle aspettative che sarà diretta dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo.

I gialloblu neopromossi di Fabio Pecchia, che dovranno fare a meno dello squalificato Suzuki, vogliono rialzare subito la testa dopo lo sfortunato ko contro il Napoli prima della pausa per le Nazionali propiziato proprio dall’espulsione del suo portiere. I bianconeri di Kosta Runjaic, ancora imbattuti, vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle contro Lazio e Como per continuare a sorprendere in testa alla classifica. La partita sarà visibile in tv così come in streaming su pc, tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale risale al febbraio del 2021, quando il match finì in parità con il punteggio di 2-2 grazie ai gol di Cornelius e Kucka per i ducali e di Okaka e Nuytinck per i friulani. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra Parma e Udinese live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Parma-Udinese

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Sohm, Bernabè; Man, Mihaila, Cancellieri; Bonny. All.: Pecchia

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 9, Inter, Juventus e Torino 8; Udinese* 7; Verona*, Atalanta e Empoli 6; Milan e Genoa 5; Lazio*, Lecce e Parma* 4; Fiorentina, Monza, Roma e Bologna 3; Cagliari e Como 2; Venezia 1.

*una partita in meno