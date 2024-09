Scontri ad alta tensione, macchine distrutte: interviene la polizia per disperdere i tifosi

Un centinaio di tifosi si è riunito per manifestare il proprio dissenso per la situazione che si è venuta a determinare. Non sono mancati momenti di tensione

Archiviata una sosta delle Nazionali che ha portato in dote non pochi spunti, i vari campionati in giro per l’Europa sono ricominciati senza soluzione di continuità, facendo registrare non pochi spunti invitanti. A causa di motivazioni contingenti, però, alcune sfide non si sono disputate.

Quanto sta succedendo nel campionato olandese, ad esempio, ne è una testimonianza tangibile. A causa dello sciopero della polizia, infatti, in questo primo scorcio di stagione sono già state annullate le sfide dell’Ajax contro Feyenoord ed Utrecht, che saranno recuperate a data da destinarsi. Ad esasperare gli animi – già tesissimi – ci ha pensato anche una manifestazione con la quale alcuni tifosi dell’Ajax – questo pomeriggio – hanno protestato per gli ultimi risvolti. Riunitisi alla Leidseplein di Amsterdam attorno alle 14.30, un centinaio di tifosi dell’Ajax ha bloccato i binari del tram, provocando disagi vari.

Successivamente il gruppo si è diretto alla stazione di polizia in Marnixstraat, rendendosi protagonisti di alcuni atti vandalici che hanno causato l’intervento della polizia antisommossa che ha disperso i tifosi, la cui rabbia si era abbattuta anche contro alcune auto. Il reparto di polizia di Amsterdam ha poi chiosato: “Nonostante i molti avvertimenti, il gruppo continua a cercare il confronto“. Situazione ad alta tensione: a riferirlo è AD.nl. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui ci fossero novità in merito.