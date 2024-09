Monza-Inter, clamoroso Pairetto: “Errore tecnico e ripetizione partita”

Monza-Inter, la decisione dell’arbitro Pairetto fa discutere: “Errore tecnico”

Seconda trasferta stagionale e secondo pareggio per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono stati fermati a Monza sull’1-1 e nel finale c’è un episodio che ha fatto nascere parecchie polemiche, più fuori dal campo che sul campo in realtà.

Al limite dell’area nerazzurra Dani Mota viene fermato da Zielinski. Pairetto fischia, con ritardo, una punizione dal limite e ammonisce il polacco. La palla però nel frattempo arriva a Pessina, che sarebbe stato solo davanti a Sommer. Un fischio non gradito dai calciatori brianzoli, che hanno protestato per il mancato vantaggio e soprattutto dal popolo di X, che ha puntato il dito contro l’arbitro Pairetto, reo di aver commesso un errore grave.

C’è chi sottolinea la buona direzione di gara e di come il fischio macchi una buona prestazione. Un fischio definito “Inaccettabile” un “Errore gravissimo” e chi ritiene che l’Inter sia stata salvata a tempo scaduto.

#Pairetto macchia la sua buona direzione di gara con un fischio inaccettabile (fischiato un fallo evidente, ma c’era il vantaggio che si concretizzava) che impedisce a #Pessina che sarebbe stato a tu per tu con #Sommer di provare a regalare i 3 pt. al #Monza . Errore gravissimo.

C’è chi invece pensa che a parti invertite si sarebbe parlato di “Errore tecnico” e chi invece punta il dito contro lo stesso direttore di gara, definito “Presuntuoso”. “Come fa ad arbitrare?” si chiede un utente.

A parti inverse, non dato il vantaggio all’ultimo secondo, veniva disposta la ripetizione della partita per errore tecnico

Come fa ad arbitrare ancora #Pairetto non me lo spiego proprio…

Il cognome pesa mi sa eh.#MonzaInter #Monza #Inter

— Vincenzo Esposito (@VincEsp9) September 15, 2024