Inzaghi deluso: “Stasera poca qualità”. Poi l’annuncio sulle condizioni di Dimarco

Inzaghi deluso dopo Monza-Inter: “Stasera poca qualità”. Poi l’annuncio sulle condizioni di Dimarco, affaticato nel finale di match

L’Inter stecca a Monza e pareggia anche nella seconda trasferta stagionale dopo il 2-2 di Genova. A Monza i nerazzurri non vanno oltre l’1-1, Dumfries salva Inzaghi dalla prima sconfitta in campionato.

Ai microfoni di ‘DAZN’, il tecnico dell’Inter ha parlato così nel post partita: “L’approccio la squadra l’ha fatto bene. Nei primi 20 minuti abbiamo creato parecchio, dovevamo sbloccarla. Poi siamo stati un po’ lenti a far girare la palla ed abbiamo avuto poca qualità nell’ultimo passaggio. Siamo stati meno lucidi del solito, poi chiaramente ci sono anche gli avversari. Il Monza ha fatto un’ottima partita”.

“Mi prendo la reazione, siamo stati bravi a reagire subito e pareggiare. Poi abbiamo avuto la palla di Frattesi per vincerla anche – ha proseguito Simone Inzaghi – Le tre punte nel finale? L’avevamo già fatto a Genova, si sono mossi bene. L’unico che è rimasto con noi è stato Correa, per gli attaccanti non è facile fare le partite così con le squadre che si difendono in questo modo”.

Infine l’annuncio sulle condizioni di Dimarco: “Era affaticato sul finale, ma avevo finito gli slot. Aveva solo crampi. Zielinski è una mezzala, di qualità e ce ne darà tanta. È rientrato bene ed il suo ingresso in campo mi ha soddisfatto. Vertice basso? No, a me sinceramente piace da mezzala. Lì siamo coperti con Calhanoglu e Asllani“.