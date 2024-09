DIRETTA Serie A, Genoa-Roma 0-0: Si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e la Roma di De Rossi in tempo reale

La Roma è di scena sul campo del Genoa a Marassi nel lunch match domenicale valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni ambiziose che sarà diretta dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

Reduci dal buon pareggio senza reti in casa della Juventus, i giallorossi di Daniele De Rossi che a mercato chiuso hanno aggiunto gli svincolati Hermoso ed Hummels alla rosa, vanno a caccia della prima vittoria in questa stagione. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per risalire un po’ la classifica ed evitare di staccarsi troppo dal treno Champions. I rossoblu di Alberto Gilardino, invece, vogliono tornare al successo dopo il ko rimediato contro il Verona prima della sosta per le Nazionali. La partita sarà trasmessa in tv, così come su tablet, pc e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Lo scorso anno, su questo stesso campo, i liguri si imposero con un perentorio 4-1 sull’allora squadra di Mourinho grazie ai gol messi a segno dagli ormai ex Gudmundsson e Retegui e da Thorsby e Messias intervallati dal momentaneo pareggio di Cristante. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Roma live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Roma

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Aaron Martin; Ekuban, Pinamonti. All. Gilardino

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Saelemaekers, Pisilli, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk. All. De Rossi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 8; Inter, Torino e Udinese 7; Verona, Napoli 6 ed Empoli* 6; Milan* 5; Lazio, Parma e Genoa 4; Fiorentina, Atalanta, Lecce e Bologna* 3; Monza, Roma, Cagliari Como* e 2; Venezia* 1.

*una partita in più