De Winter ferma la Roma: non basta la prima volta di Dovbyk

Il lunch match di Marassi ha visto di fronte Genoa e Roma. Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo la sfida pareggiata per 1-1

La domenica pomeriggio della quarta giornata di Serie A è stata aperta dal lunch match Genoa-Roma. I padroni di casa ci arrivavano con un ruolino di marcia in pieno equilibrio con un successo, un pari e un ko nelle prime tre, mentre la truppa di De Rossi aveva la chiara necessità di portare a casa il bottino pieno dopo una partenza senza vittorie.

Ai giallorossi serviva quindi una reazione che c’è stata però solo parzialmente visto il pari acciuffato in pieno recupero dalla truppa di Gilardino che ha strozzato in gola l’urlo di gioia ai capitolini. Dopo una prima fase di match molto equilibrata ed avara di autentiche occasioni, la chance più ghiotta per sbloccare la sfida è finita al 32′ sul piede di Dovbyk. Il capocannoniere dell’ultima Liga solo davanti al portiere tira debole tra le braccia di Gollini sprecando l’assist di Dybala.

Un’occasione che evidentemente accende la Roma che in rapida successione impensierisce ancora l’estremo difensore di casa con El Shaarawy prima di trovare il vantaggio col primo centro italiano di Dovbyk che aveva ribattuto in rete dopo un’altra parata di Gollini su tocco ravvicinato di Pisilli. Gol convalidato peraltro dopo un lungo controllo al Var.

Genoa-Roma 1-1, la prima gioia di Dovbyk non basta

Alla Roma non basta però il primo gol in Serie A di Dovbyk, apparso più nel gioco di De Rossi ed in crescita rispetto alle prime uscite.

Proprio l’ucraino impensierisce ancora Gollini anche ad inizio ripresa, mentre la chance migliore del Genoa è per Malinovskyi su punizione che trova la risposta di Svilar, con annessa ribattuta di Vitinha che non trova il gol. A regalare la gioia al Grifone è però l’ultimo istante di gara col colpo di testa vincente di De Winter arrivato in pieno recupero e che riporta la Roma a quota zero successi in questo difficile avvio di campionato.

Genoa-Roma 1-1, il tabellino

MARCATORI: 37′ Dovbyk (R), 90+5′ De Winter

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco (46′ Vitinha), De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj (80′ Bohinen) Thorsby (46′ Malinovskyi), Martin; Pinamonti, Ekuban (80′ Ekhator) A disp. Leali, Sommariva, Matturro, Calvani, Accornero, Ahanor, Masini

All. Alberto Gilardino

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Saelemaekers (51′ Hermoso), Pisilli (61′ Baldanzi), Cristante, Koné, El Shaarawy (61′ Celik); Dybala (61′ Pellegrini), Dovbyk (81′ Shomurodov) A disp. Ryan, Marin, Sangaré, Hummels, Dahl, Abdulhamid, Paredes, Soulé

All. Daniele De Rossi

Arbitro: Giua (Sassari). Assistenti: Cecconi e Zingarelli. IV Uomo: Massimi. Var: Gariglio. AVar: Di Paolo

Ammoniti: Pisilli (R), Pellegrini (R), De Winter (G)

Espulsi: al 95′ De Rossi (R)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 8; Inter, Torino e Udinese 7; Verona, Napoli 6 ed Empoli* 6; Milan* e Genoa* 5; Lazio, Parma; Fiorentina, Atalanta, Lecce e Bologna* 3; Roma* 2; Monza, Cagliari Como* e 2; Venezia* 1.

*una partita in più