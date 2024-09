Colpo dal top club a gennaio: l’Inter lo riporta in Serie A

Possibile colpo dal top club a gennaio, Inter pronta a riportarlo in Serie A. L’indiscrezione di calciomercato e tutti i dettagli

Si è concluso con l’arrivo di Palacios il calciomercato estivo dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, però, è già al lavoro in vista delle prossime sessioni con l’obiettivo di anticipare la concorrenza come fatto nell’ultima sessione con Zielinski e Taremi.

“Posso garantire la solidità della società, stiamo facendo un percorso virtuoso e non abbiamo problemi. Ai tifosi dico di stare tranquilli, siamo una bella realtà ed abbiamo un gruppo solido”. Il neo presidente, Beppe Marotta, aveva rassicurato tutto l’ambiente dopo il suo insediamento. Confermando anche sul mercato: “Dobbiamo essere bravi noi come management a creare un mercato creativo, fatto di competenza e fantasia”. L’ultimo nome accostato ai nerazzurri è un ex Serie A che milita attualmente in una big europea.

Calciomercato Inter, nel mirino l’ex Bologna Tomiyasu dall’Arsenal: i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, l’Inter avrebbe messo nel mirino Tomiyasu in vista di gennaio e del prossimo calciomercato invernale.

La duttilità dell’ex Bologna avrebbe attirato anche l’attenzione della dirigenza dell’Inter. Il difensore giapponese sta perdendo sempre più spazio e minutaggio nell’Arsenal di Arteta e potrebbe lasciare i ‘Gunners’ già a gennaio. Tomiyasu è in scadenza di contratto nel 2026 e valutato attualmente oltre 20 milioni di euro. Marotta è alla finestra.