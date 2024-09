Osimhen torna subito in Italia: contatti con l’agente e Napoli tradito

Il giocatore nigeriano viene accostato ad un club importante di Serie A. Ecco la situazione: il trasferimento sarebbe davvero clamoroso

Victor Osimhen il prossimo 30 giugno, una volta scaduto il prestito con il Galatasaray, potrebbe tornare ad essere un problema a doppia cifra per il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Gli azzurri in estate non sono riusciti a vendere il centravanti nigeriano, messo di fatto fuori rosa, alle cifre sperate. Anzi, nessuno ha presentato al club campano, una proposta all’altezza. Così la squadra di Antonio Conte non ha avuto alternative: cedere il giocatore in prestito al club turco. Immaginare un futuro in pianta stabile ad Istanbul del bomber, però, è praticamente impossibile.

Il desiderio di Osimhen è chiaramente quello di giocare ad alti livelli in una big europea. Allo stesso tempo il Napoli si augura che i mesi al Galatasaray siano utili per poterlo cedere a cifre importanti.

Calciomercato Napoli, contatti tra la Juve e agente Osimhen

Durante l’estate si è parlato tanto di Chelsea e Psg, ma nessuno – come detto – ha davvero fatto sul serio. ChissĂ che nelle prossime finestre di mercato le cose non cambino. E’ l’augurio di tutti, ma il bomber nigeriano può chiaramente finire nel mirino di altre squadre.

E’ molto difficile, se non impossibile, che ci siano club italiani a provarci concretamente per Osimhen, ma il profilo X, ‘enganche’, ha lanciato una notizia, che se dovesse essere confermate avrebbe del clamoroso. Si può leggere infatti: “Registrati contatti negli ultimi giorni tra Cristiano Giuntoli e Roberto Calenda per parlare della situazione riguardante Victor Osimhen”.