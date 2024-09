Nesta prima dell’Inter: “Se farò male Galliani mi manderà a casa”. La risposta su Balotelli

Il Monza ospita domani sera i campioni d’Italia dell’Inter nel posticipo dell’U-Power Stadium: le dichiarazioni in conferenza stampa di Alessandro Nesta

Luci all’U-Power Stadium domenica sera, con il Monza padrone di casa che ospiterà i campioni d’Italia dell’Inter nel posticipo della quarta giornata di campionato.

I biancorossi di Alessandro Nesta cercano il colpo grosso contro la corazzata dell’ex compagno alla Lazio Simone Inzaghi, dopo un inizio di stagione altalenante e che finora non ha portato vittorie in casa brianzola: “Speriamo che il nostro campionato inizi a decollare già contro l’Inter, sarebbe davvero tanta roba”, esordisce il tecnico del Monza nella conferenza stampa di vigilia. Sul confronto con l’amico Inzaghi: “È un malato di calcio, da giocatore era un egoista del gol come il fratello Pippo. A parte gli scherzi, gioca un grande calcio con la sua Inter“.

Monza, Nesta e il mercato degli svincolati: “Con Galliani non abbiamo mai parlato di Balotelli”

Soltanto 2 punti in campionato in tre partite per il Monza e il rimpianto della vittoria sfumata sul campo della Fiorentina dell’ex Palladino.

Nesta deve fronteggiare le prime critiche in Brianza: “Io devo portare a casa punti, l’ambiente e i tifosi reagiscono ai risultati della squadra. Se vinco sono un genio e se perdo sono un cretino, nel calcio funziona così. Sono però abituato alle pressioni: se farò male Galliani mi manderà a casa come è giusto che sia“.

Infine l’allenatore del Monza allontana l’ipotesi di un ritorno di Mario Balotelli in maglia biancorossa: “Fare mercato con gli svincolati non è facile perché tutti stanno addosso a diversi giocatori. Di Balotelli non ne abbiamo mai parlato con Galliani e la dirigenza“, chiosa Nesta dalla sala stampa dell’U-Power Stadium.

Per la sfida contro l’Inter il mister dei brianzoli ritrova Mota, Forson e l’ex Sensi mentre dovrà a fare a meno degli infortunati Birindelli, Gagliardini (altro ex), Vignato e Ciurria. La probabile formazione di Nesta in vista della gara contro i nerazzurri (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.