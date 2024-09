Il grande colpo è un rimpianto per la Juve: la rivelazione dalla Spagna

Un grande colpo sul calciomercato rischia di essere un rimpianto importante per la Juve: l’ultima analisi dalla Spagna lascia tutti di stucco

La Juve è sicuramente tra le regine dell’ultima sessione di calciomercato. I bianconeri hanno ceduto bene e sono riusciti a mettere a segno una serie di colpi di alto livello che hanno cambiato radicalmente l’impostazione della squadra. Dalla porta fino all’attacco, sono davvero tante le novità che incuriosiscono i tifosi e che hanno portato tanti cambiamenti nel gioco, insieme all’arrivo di Thiago Motta.

Una profonda trasformazione ha riguardato anche il fronte d’attacco sinistro. Infatti, Federico Chiesa ha lasciato Torino con direzione Liverpool dopo essere stato messo alla porta settimane prima dalla società e dal nuovo allenatore. Al suo posto, Kenan Yildiz ha ottenuto sempre più importanza nello scacchiere dell’ex tecnico del Bologna. Il turco, che ha anche preso la maglia numero 10, ha l’arduo compito di trascinare i piemontesi con la sua qualità e le sue giocate individuali, ma le cose sarebbero potute andare in maniera molto diversa.

In effetti, la società bianconera ha cercato a lungo un calciatore in grado di alterare gli equilibri in quella zona di campo e per tanto tempo, fino agli ultimi giorni di mercato, si è parlato di un possibile arrivo a Torino di Jadon Sancho. Alla fine, però, le cose sono andate in maniera molto diversa.

Sancho rischia di essere un rimpianto per la Juve: le parole di Maresca

”Lo vedo come mi aspettavo. E’ un giocatore molto bravo, un giocatore dell’uno contro uno con qualità nel terzo finale. Sono sicuro che ci aiuterà. Si tratta di trovare il momento giusto per dargli l’opportunità“, ha detto Enzo Maresca in conferenza stampa.

L’allenatore del Chelsea ha un ampio ventaglio di scelte in quella zona di campo, ma negli ultimi giorni di mercato non si è fatto mancare l’arrivo di Sancho, messo in vendita da tempo dal Manchester United. I Red Devils avevano effettuato un investimento superiore agli 80 milioni di euro per l’attaccante, ma sono rimasti parecchio delusi dalle sue prestazioni.

Già lo scorso gennaio con il prestito al Borussia Dortmund ha dato importanti segnali di risveglio, ora anche dalle colonne del ‘Mundo Deportivo’ hanno evidenziato, attraverso le parole dell’allenatore, come potrebbe essere una risorsa importante per il Chelsea. E vedremo se la Juve si pentirà di non aver affondato il colpo.