Dura squalifica per l’allenatore, è UFFICIALE: stop di 43 giorni

L’allenatore è stato punito con una dura squalifica: la sanzione del Giudice sportivo prevede uno stop di 43 giorni, ma anche una multa

Il calcio è fatto di grandi giocate, emozioni che tengono viva la passione dei tifosi, ma anche gioie e delusioni frenetiche che rendono questo sport quello più bello e seguito al mondo. A volte, però, dobbiamo anche riferirvi degli episodi incredibili che attirano l’attenzione pubblica e diventano assolutamente virali.

È ciò che è successo qualche giorno fa quando un allenatore ha sgambettato un calciatore in campo della squadra avversaria, lanciato a rete. Ovviamente, l’irruzione di un tecnico durante una partita non è concessa dal regolamento, per cui è scattata l’espulsione immediata.

Soprattutto l’episodio ha fatto il giro del web, un video virale che ha scatenato risate, ironie e per molti anche scalpore. A distanza di giorni, se ne continua a parlare ed è arrivata anche la decisione da parte del Giudice sportivo.

È arrivata la sanzione ufficiale per Alessio Guidotti: la decisione del Giudice sportivo

Il nome dell’allenatore in questione è Alessio Guidotti e ora non se la passerà bene dal punto di vista disciplinare. Infatti, è stato deciso di squalificarlo per ben 43 giorni, per cui potrà tornare in panchina solo a partire dal 25 ottobre.

Non solo, perché è stata comminata una multa anche alla società Marino Mercato Subbiano per responsabilità oggettiva, come si legge dalla nota ufficiale: “Quale società oggettivamente responsabile del contegno del proprio tesserato Guidotti Alessio che veniva meno ai principi di lealtà sanciti dall’art.4 del C.G.S..”, bisognerà pagare ben 250mila euro.

Allo stesso tempo, è stato confermato il preannuncio di ricorso da parte del Pontassieve. Vedremo quali saranno gli ulteriori sviluppi di una vicenda che continuerà a far discutere non poco nei prossimi giorni.