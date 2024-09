Processo Gudmundsson, l’annuncio: cosa succede con la Fiorentina

Annunci importanti che arrivano dalla Fiorentina, in particolare sul caso Gudmundsson: cosa succede con l’islandese

La Fiorentina si prepara a un importante match di campionato, quello con l’Atalanta, per provare a dare una svolta al suo inizio di stagione, dopo cinque pari su cinque gare ufficiali. Appuntamento per il quale i viola sperano finalmente di avere a disposizione Albert Gudmundsson, finora tagliato fuori.

Hanno inciso, per l’islandese, le vicende extra campo, dato che l’attaccante è rimasto in patria in questi giorni per le udienze del processo che lo vede protagonista di accuse di “cattiva condotta sessuale”, per i fatti legati all’incontro con una ventenne nell’estate del 2023. Una vicenda che potrebbe costargli, se le accuse venissero confermate, una condanna pesantissima.

Sul tema, però, si è espresso in maniera molto tranquilla il ds della Fiorentina Daniele Pradè. In conferenza stampa, ha spiegato: “L’operazione per portarlo a Firenze è stata lunga anche per la vicenda del processo. Ma siamo tutelati al 100 per cento. Il calciatore rischia poco o nulla ed è molto sereno, ma l’affare è stato strutturato con obbligo o diritto proprio per questo. Se la sentenza arriverà prima del 15 giugno sappiamo come operare, altrimenti proveremo a ricreare questa operazione con il Genoa, con cui abbiamo un ottimo rapporto”.