Gatti e Vlahovic dopo Chiesa: triplo annuncio sulla Juventus | ESCLUSIVO

Vlahovic come Chiesa? Annuncio definitivo sul futuro alla Juventus dell’attaccante serbo. Le dichiarazioni in esclusiva

Tiene già banco in casa Juventus, in vista delle prossime sessioni di calciomercato, la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è in scadenza di contratto nel 2026 e con un ingaggio fuori dalla portata dei nuovi parametri del club.

Da Vlahovic a Gatti, è intervenuto a Ti Amo Calciomercato, trasmissione in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista Franco Leonetti. Federico Gatti è il nuovo capitano della Juventus in assenza di Danilo, il suo futuro è già blindato: “I tifosi della Juventus hanno accolto in maniera positiva questa promozione di Gatti. Ha tanta abnegazione, è dedito al lavoro ed è considerato sempre più importante. In estate sono state respinte le sirene della Premier League“.

“Mi risulta che probabilmente già la prossima settimana ci sarà un incontro con la società per arrivare ad una trattativa che sfocerà in un rinnovo fino al 2029“, ha annunciato Leonetti.

Calciomercato Juve, annuncio su Vlahovic: “Situazione opposta a Chiesa, ecco cosa filtra”

Leonetti si è poi soffermato sul ‘caso’ Vlahovic: “Il rinnovo di Vlahovic è assolutamente prioritario. Il suo stipendio è insostenibile per i nuovi parametri della Juve. Sinceramente da Torino filtra positività, nel senso che tutte le volte che Vlahovic parla, lui si vede all’interno del progetto e a lungo termine”.

“Non sarà una trattativa semplice, ma lo stesso entourage e lo stesso Vlahovic vorrebbero rimanere. Andrà spalmato l’ingaggio, Giuntoli dovrà fare un grande lavoro. – ha concluso il giornalista – Oggettivamente in questo momento c’è positività. È una situazione totalmente diversa da quella di Chiesa“.