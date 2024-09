Addio Inter, un altro sì al Paris Saint-Germain

Niente Inter per il calciatore che ha detto nuovamente sì al Paris Saint-Germain: pronto il contratto con i parigini

A volte ritornano, anzi no. Si è a lungo parlato nei mesi scorsi della possibilità per Achraf Hakimi di fare ritorno in Serie A ed in particolare all’Inter.

Il marocchino, 25 anni, in una sola stagione in nerazzurro ha lasciato il segno: è stato il protagonista dello scudetto conquistato con Conte in panchina, prima di spiccare il volo verso il Paris Saint-Germain, squadra alla quale è ancora legato fino al 2026. Il suo nome però torna spesso accostato ai nerazzurri che hanno ancora il dubbio relativo a Dumfries, il cui accordo con la formazione meneghina scade nel 2025. Ora il rinnovo sembra più vicino, ma fino a qualche settimana fa sembrava che potesse essere proprio l’olandese il sacrificato, con la romantica (ma troppo costosa) idea di un ritorno di Hakimi.

Le cose a quanto pare non andranno così perché dalla Francia raccontano del dialogo fitto tra il marocchino e il Psg per prolungare il contratto.

Hakimi dice sì al rinnovo: niente ritorno all’Inter

Stando a quanto riferisce ‘Le Parisien’, infatti, Hakimi ha rassicurato la dirigenza della società parigina, garantendo di essere particolarmente legato al Psg e di voler dire sì al rinnovo.

L’idea dei transalpini è di prolungare il contratto in scadenza nel 2026 anche per chiudere le porte al Real Madrid, altra squadra potenzialmente interessata all’esterno 25enne. Il rinnovo rappresenterebbe la fine delle speculazioni anche su un possibile ritorno in Serie A, ipotesi già complicata per via dell’elevato ingaggio percepito in Francia da Hakimi.