Violate norme Uefa: udienza ufficiale ed esclusione dal campionato

Lunedì si terrà l’udienza nel corso della quale verrà deciso il futuro del top club che rischia gravissime conseguenze

Lasciata alle spalle la prima sosta di questa stagione dedicata alle Nazionali, dal prossimo weekend si torna a fare sul serio. Durante la prossima settimana, del resto, inizierà ufficialmente la nuovissima Champions League con un formato totalmente rinnovato rispetto al passato. Si parte subito col botto con big match che vedranno soprattutto due italiane protagoniste: il Milan impegnato a San Siro contro il Liverpool, e l’Inter in trasferta sul campo del Manchester City.

Proprio dall’Inghilterra questo pomeriggio è stata diffusa una notizia clamorosa che riguarda la squadra allenata da Pep Guardiola. Come riferito da ‘Sky Sports Uk’, è stata fissata ufficialmente al prossimo lunedì l’udienza in riferimento alle 115 accuse mosse dalla Premier League nei confronti del Manchester City. Ai ‘citizen’ vengono contestati più livelli di violazione: il primo riguarda direttamente la Premier, che accusa il club di non aver rivelato del tutto i compensi di uno dei loro manager per un periodo complessivo pari a quattro anni, così da poter dichiarare meno rispetto a quanto effettivamente versato; in secondo luogo, invece, viene contestato al City il mancato rispetto delle regole del fair play finanziario della Uefa per ben cinque stagioni consecutive.

In attesa dell’udienza di lunedì, ma soprattutto della decisione della commissione indipendente che dovrebbe essere resa pubblica non prima della prossima primavera, sono stati anticipati i possibili rischi cui andrebbe incontro il Manchester City in caso di sanzione da parte della Premier League. Nei confronti del club inglese, infatti, potrebbe essere comminata sia una semplice penalizzazione nella migliore delle ipotesi, ma anche un’estromissione dal campionato inglese nel caso più estremo. Senza dimenticare che, qualora le accuse dovesse essere ritenute fondate, anche l’Uefa sarebbe chiamata ad intervenire contro il City.