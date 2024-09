Slitta il rientro, fuori ancora un mese: il Big salta anche l’Inter

Si allungano i tempi di recupero per l’attaccante. Rientro ad ottobre, salterà anche il big match contro l’Inter

Il big è costretto ai box ancora per diverse settimane. Si allungano i tempi di recupero dell’attaccante, che salterà così anche la sfida contro l’Inter campione d’Italia.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Face’, Alexis Sanchez ne avrà ancora per più di un mese per recuperare dall’infortunio al polpaccio rimediato prima dell’inizio della stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex Inter potrebbe tornare a disposizione direttamente dopo la prossima sosta per le Nazionali in programma ad ottobre.

Sanchez non ha ancora esordito al ritorno in Friuli e salterà così anche il match contro la sua ultima squadra, l’Inter di Simone Inzaghi, in programma il prossimo 28 settembre. Il cileno sarà indisponibile anche per Roma-Udinese del 22 settembre: l’obiettivo è il suo pieno recupero per la sfida al Milan di Fonseca dopo la seconda pausa per le Nazionali.