“Come Mourinho”: Totti al veleno, parole esplosive su De Rossi

Totti ancora contro i Friedkin: “A Mourinho nessuno lo aiutava. De Rossi? Un conto è essere calciatore, un altro allenatore”

Totti all’attacco. A ‘Il Messaggero’ l’ex storico capitano della Roma torna a criticare la società dei Friedkin, stavolta indirettamente, mettendo sull’avviso il suo amico ed ex compagno in giallorosso De Rossi: “Con Daniele non ho mai avuto problemi, per non darei anche un braccio. Ma deve parlare con chi di dovere e, soprattutto, farsi rispettare. È il parafulmine”.

Totti non riesce proprio a mandare giù il fatto di non essere stato preso in considerazione dai Friedkin per un ritorno magari nelle vesti di direttore sportivo o, comunque, di dirigente con ampi poteri decisionali. Sempre a proposito di De Rossi, tira fuori il nome di José Mourinho, licenziato dal club un anno fa: “Nel caso le cose non dovessero andare bene, la colpa ricadrebbe tutta su Daniele. È quello che è accaduto a Mourinho, il quale ci metteva la faccia. Però nessuno lo aiutava, nessuno parlava”.

Se i tifosi ‘perdonerebbero’ De Rossi in caso di fallimento: “Avete visto cosa gli hanno detto dopo queste prime partite? – ha risposto Totti – Quello che ha fatto l’anno scorso è già il passato, come è passato anche ciò che ha fatto da calciatore. Ci si dimentica facilmente, guardate cosa è accaduto con me. Poi un conto è essere calciatore, un altro allenatore. Adesso ha la responsabilità di tutto”.

Anche ieri, ma a ‘Sky Sport’, Totti era stato molto polemico nei confronti della proprietà americana: “A Roma si parla tanto di tutto e tutti. A me non ha mai chiamato nessuno, non me l’aspettavo, però siamo tutti felici, sia io che loro. I tifosi un po’ meno, ma va bene così… Io, Del Piero e Maldini siamo ingombranti. Un nome importante offusca tutto quello che c’è all’interno”.