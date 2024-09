Bufera Leao: “Deve diventare uomo”. Ce n’è anche per Vlahovic

Dichiarazioni dure nei confronti di Rafa Leao ma anche di Dusan Vlahovic, i due chiamati a dare molto di più in campo

Su di loro, poggiano le ambizioni di Milan e Juventus per provare a contendere lo scudetto all’Inter. Ma in questi anni, il rendimento di Rafa Leao e di Dusan Vlahovic, nonostante il notevole potenziale, è stato soggetto a troppi alti e bassi. Lampi di classe e momenti di strapotere tecnico, alternati a fasi di down e pause anche piuttosto lunghe.

Il portoghese e il serbo sono chiamati a uno scatto in avanti, per trascinare finalmente le rispettive squadre. La doppia stoccata arriva a entrambi da Fabio Capello. L’ex allenatore, oggi commentatore televisivo per ‘Sky’, ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ ha richiamato i due ad alzare il proprio livello di prestazioni e non solo.

Su Leao, il giudizio dell’ex tecnico è stato piuttosto duro: “Il Milan lo vedo in difficoltà, serve uno scatto d’orgoglio da parte di tutti i giocatori, per dimostrare di essere finalmente un gruppo. Tutto quello che succede lì sembra colpa sua, lui fa di tutto perché questa cosa continui. E’ l’unico che può creare qualche pericolo, dopo i capriccetti da bambino sarebbe ora che diventasse uomo”.

Ce n’è anche per Vlahovic: “La Juventus deve trovare qualcosa di diverso tra il centrocampo e l’attacco. Lui ha fatto poco all’Europeo, così come aveva fatto poco al Mondiale. Deve trovare nuove strade e nuove ispirazioni nel modo di stare in campo, è importante che Thiago Motta gli dia qualche cosa in più”.