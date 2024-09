La mossa anti Milan e Inter: adesso servono (almeno) 35 milioni

Protagonista con la maglia della Nazionale, adesso il club punta a blindarlo per far lievitare il prezzo sul mercato: Milan e Inter seguono con attenzione tutti gli scenari

Gli occhi tutti su Samuele Ricci, protagonista anche con la maglia della Nazionale dopo l’ottimo avvio di stagione con il nuovo Torino targato Vanoli.

Il centrocampista classe 2001 si è messo in evidenza con l’Italia di Spalletti, dimostrando grande personalità nelle due gare degli Azzurri contro Francia e Israele. Ricci promosso a pieni voti dopo la parentesi in Nazionale e che ha riacceso i riflettori in chiave mercato sul conto dell’ex gioiello dell’Empoli. In passato il giocatore fu a lungo corteggiato (alla fine senza esito) dalla Lazio, facendo drizzare le antenne anche al Milan per rinforzare la mediana dei rossoneri dopo l’addio un anno fa di Tonali. Il patron del ‘Toro’ Cairo però non ha ceduto alla lusinghe per il suo diamante pregiato, ma l’assalto a Ricci sembrerebbe solo rinviato da parte delle big di Serie A.

Calciomercato Milan e Inter, il piano di Cairo: rinnovo e super prezzo per Ricci

Il ‘Diavolo’ potrebbe ritornare sotto la prossima estate, ma occhio anche alla situazione dei cugini dell’Inter se dovesse esserci qualche partenza eccellente in mezzo al campo. Senza dimenticare, inoltre, l’interesse del Napoli dell’estimatore Antonio Conte.

Ricci piace alle grandi per la sua duttilità, considerando che può giostrare indifferentemente sia da regista davanti la difesa che come interno di centrocampo. Intanto, con il contratto in scadenza nel 2026, Cairo e la dirigenza granata lavorano al rinnovo contrattuale del 23enne giocatore. Con una duplice valenza: da una parte rafforzare il legame con Ricci, dall’altra avere maggiore peso in sede di trattative in caso di partenza del giovane centrocampista. Il Torino prepara un’offerta per altri tre anni per l’ex Empoli, quindi fino al giugno 2029, con un sostanziale ritocco dell’ingaggio (circa il doppio con i bonus rispetto al milione a stagione che percepisce attualmente).

Il prolungamento di Ricci farebbe inoltre impennare ulteriormente il suo valore sul mercato, con il patron Cairo che potrebbe fissare tra i 35 e 40 milioni di euro il prezzo per la cessione del proprio gioiello.