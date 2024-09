L’Inter trema: si prendono Thuram, c’è già il piano B

L’Inter deve fare i conti con il forte interesse per Marcus Thuram, protagonista in avvio di stagione: la società ha pronto il piano B

Protagonista assoluto di questo inizio di campionato. Marcus Thuram non ha fatto avvertire l’iniziale assenza di Lautaro Martinez, né lo stato di forma non perfetto dell’argentino.

L’attaccante francese nelle prime tre giornate di Serie A ha realizzato già quattro gol, prendendosi la testa della classifica marcatori e dimostrando di poter reggere il peso dell’attacco dell’Inter senza sentire la pressione. Prestazioni importanti che hanno attirato ulteriormente l’interesse delle big d’Europa su di lui. Il 27enne francese, che in Nazionale non riesce a brillare come con la maglia nerazzurra, era già apprezzato in precedenza, ma quest’avvio di stagione ha acceso ulteriormente i riflettori su di lui.

Certo l’Inter non ha alcuna intenzione, almeno per adesso, di cedere l’ex Borussia Moenchengladbach, ma la società nerazzurra dovrà fare i conti con la Premier League con un club pronto a rompere gli indugi per regalarsi Thuram per il proprio attacco.

Calciomercato Inter, Thuram piano B dell’Arsenal

Secondo quanto riferisce ‘caughtoffside.com’, i Gunners starebbero cercando un attaccante per il prossimo anno ed hanno due opzioni sul tavolo.

La prima è Benjamin Sesko, attaccante in forza al Lipsia, fresco di rinnovo fino al 2029: arrivare al centravanti sloveno non sarà facile, anche perché la concorrenza è elevata e il prezzo lo sarà altrettanto. Lui però rappresenta l’obiettivo principale soprattutto per l’età: i 21 anni consentirebbero all’Arsenal di fare di Sesko il bomber del presente e del futuro.

Cosa che non accadrebbe per Thuram, il piano B dell’Arsenal secondo il portale inglese: il francese piace molto tecnicamente, ma dal punto di vista anagrafico i 27 anni lo rendono meno appetibile per la società londinese. Questo però non frena l’interesse dei Gunners che, se non dovesse essere possibile arrivare a Sesko, sarebbero pronti a fare un’offerta importante per l’attaccante nerazzurro.