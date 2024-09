Domenica non si gioca, UFFICIALE: rinviata la partita della big

La Federcalcio ha ufficializzato il rinvio della gara prevista per domenica: salta il big match, nessuna data stabilita

Non si gioca. La ripresa del campionato non sarà completa con la big che dovrà rimandare il suo ritorno in campo di qualche giorno.

Questa la decisione presa dal sindaco della città, in condivisione con gli stessi club protagonisti del match e della Federcalcio. Ancora calendario stravolto in Olanda, dove la Eredivisie sta affrontando un inizio di stagione particolarmente complicato. Tutto nasce dalla protesta delle forze dell’ordine: da settimane gli agenti della polizia scioperano per un miglior piano di prepensionamento e questo sta portando al rinvio di diverse partite.

L’ultima di quelle posticipata è Ajax-Utrecht, originariamente in programma domenica 15 settembre: lo ha comunicato lo stesso club di Amsterdam spiegando di aver fatto il possibile, insieme all’Utrecht, per garantire il regolare svolgimento dell’incontro e mostrando profonda delusione per la scelta di posticipare il match.

Una decisione arrivata dal sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, e avallata dalla Federcalcio: la mancata disponibilità delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza prima, durante e dopo il match, ha spinto verso il rinvio, con Ajax-Utrecht che non è stata ancora ricalendarizzata.

Ajax, altra partita rinviata: calendario ingolfato

Per l’Ajax si tratta di un bel problema visto che è la terza partita che i Lancieri, guidati in panchina dall’italiano Farioli, non giocano. Già rinviata per lo stesso motivo, infatti, il match sentitissimo contro il Feyenoord, programmato originariamente domenica 1° settembre ed ora posticipato al prossimo 30 agosto.

L’Ajax deve poi recuperare mercoledì 18 settembre anche la partita contro il Fortuna Sittard, valida per la terza giornata: un rinvio in questo caso dovuto all’impegno europeo degli uomini di Farioli in Europa League. Resta ora da definire quando sarà recuperare la partita Ajax-Utrecht, con i Lancieri che non vogliono distaccarsi troppo dalla testa della classifica – lontana già nove punti, ma con due partite in meno giocate.