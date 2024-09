“Vlahovic-Thiago Motta, primi dubbi”: l’interrogativo che inquieta la Juventus

La Juventus punta a insidiare l’Inter per la vetta della classifica, ma arrivano i primi interrogativi su Vlahovic e Thiago Motta

Si riparte sabato, con la quarta giornata di Serie A, per un nuovo capitolo di quello che potrebbe essere il duello tra Inter e Juventus per il primato in classifica. I bianconeri, a Empoli, alle ore 18, vogliono dare segnali di crescita e issarsi momentaneamente al comando solitario della graduatoria.

Dovrà ricorrere a qualche soluzione di emergenza in formazione Thiago Motta, viste le assenze di Conceicao e Nico Gonzalez in avanti, ma potendo contare sugli altri innesti e iniziando a dare loro maggior minutaggio, come nel caso di Koopmeiners, Douglas Luiz e non solo. La Juventus deve puntare ad alzare il livello delle prestazioni, dopo i primi segnali incoraggianti delle prime tre giornate.

Vincere in Toscana sarebbe fondamentale per dare continuità a un buon inizio di campionato. Ma c’è ancora lavoro da fare per Thiago Motta, per rendere effettivamente a sua immagine e somiglianza la Juventus. Con un dubbio sollevato dal giornalista Maurizio Pistocchi, sul suo profilo ‘X’. “Mi chiedo se per il calcio associativo di Motta sia Vlahovic il giocatore giusto, oppure non sarebbe stato Zirkzee. Ai posteri l’ardua sentenza”. Il serbo è chiamato a dimostrare tutto il suo valore e a trovare finalmente quella continuità realizzativa intravista in alcuni momenti dello scorso campionato.