Una nuova squadra per Allegri, il papà dice tutto: “È agitato”

Il papà di Allegri ha parlato dell’ex tecnico della Juventus e della sua voglia di tornare subito in panchina: “È un po’ agitato”

Ha voglia di tornare in panchina Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è alla ricerca di una nuova squadra e il suo nome è stato accostato di recente al Milan.

L’inizio difficile della squadra rossonera ha aperto le discussioni su Paulo Fonseca, subito finito sotto processo dopo i due punti conquistati nelle prime tre partite. Ancora senza vittorie, il tecnico portoghese è stato confermato dalla società, ma è chiaro che senza vittorie nelle prossime partite (c’è il trittico Venezia, Liverpool e Inter all’orizzonte) la situazione potrebbe cambiare.

In caso di ribaltone il nome di Allegri tornerebbe prepotentemente in orbita Milan, ma intanto si registrano le parole del papà del tecnico di Livorno. Augusto Allegri è intervenuto al posto del figlio al Premio Nazionale Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali che si è tenuto questa sera a Santa Maria a Monte.

Calciomercato, il papà di Allegri confessa: “Speriamo trovi qualcosa”

Dal palco, dove ha ritirato il riconoscimento al posto del figlio, Allegri senior ha parlato anche della voglia di tornare in panchina dell’ex tecnico bianconero, che freme in attesa della chiamata giusta.

“Sta bene, è un po’ agitato – le parole di Augusto Allegri -. Questo lavoro gli piace, speriamo trovi qualcosa (ride, ndr). Una frase che riaccende i riflettori sulla figura dell’ex allenatore della Juventus, uno dei nomi forti tra gli allenatori disponibili in questo inizio di stagione. Resta da vedere se Allegri riuscirà a tornare subito in sella già da quest’anno oppure dovrà aspettare la prossima annata per rientrare nel giro.