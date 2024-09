Soldi e scambio per Dimarco: l’Inter ha già deciso

Spunta un clamoroso retroscena di mercato: decisione a sorpresa di Marotta e Inzaghi su Dimarco

La sessione estiva di calciomercato è terminata da poco più di una settimana, ma spunta una clamorosa notizia legata all’Inter.

È passata poco più di una settimana da quando è terminata la sessione estiva di calciomercato, ma l’Inter resta al centro di molte voci. Una di queste riguarda Federico Dimarco, esterno imprescindibile per la squadra di Simone Inzaghi, reduce da un gol di pregevole fattura nella vittoria dell’Italia ai danni della Francia. Il laterale mancino classe ’97, legato ai nerazzurri da altri tre anni di contratto dopo l’ultimo prolungamento siglato lo scorso 30 dicembre, è stato tra i protagonisti della cavalcata che nella passata stagione ha portato l’Inter a conquistare il ventesimo scudetto e – quindi – la seconda stella.

Lo stesso Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, ne ha elogiato le doti dopo la partita con la Francia, segnata dal terzo gol in azzurro di Dimarco: “Sa giocare a calcio e lo puoi mettere da qualsiasi parte”. Chiaramente, il valore del giocatore non è passato e non passa inosservato, anche e soprattutto a livello internazionale.

Calciomercato Inter, spunta il retroscena su Dimarco

Poco più di una settimana dopo la fine del calciomercato estivo, spunta un retroscena di mercato legato proprio a Federico Dimarco. In particolar modo, come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Dimarco avrebbe potuto lasciare l’Inter nei mesi scorsi.

Già, perché l’esterno ex Parma e Verona sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco di Vincent Kompany. Il club bavarese avrebbe palesato un concreto interesse per il giocatore nativo di Milano, senza però presentare un’offerta vera e propria. Il motivo? I dirigenti della società tedesca avrebbe da subito capito l’importanza del giocatore per l’Inter che reputa incedibile Dimarco il quale, dal canto suo, non vorrebbe muoversi da Milano anche se i bavaresi potrebbero provarci in futuro, mettendo sul piatto il cartellino di Leon Goretzka, valutato circa 20 milioni di euro, più un conguaglio.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Federico Dimarco è diventato un perno dell’Inter grazie a Simone Inzaghi dopo aver fatto esperienza tra Italia e Svizzera con le maglie di Parma, Verona e Sion. Lo scorso 30 dicembre ha prolungato fino al 30 giugno 2027 il contratto con l’Inter, con un ingaggio annuale di 4 milioni di euro. Un segnale dell’importanza di Federico Dimarco all’interno del progetto Inter, non solo come instancabile esterno di fascia sinistra, ma anche come uno dei leader dello spogliatoio e uno degli idoli della tifoseria nerazzurra.