Sipario chiuso per Vlahovic: il dietrofront ha scritto la parola fine

Le voci riguardanti il futuro di Dusan Vlahovic stanno calamitando non poche attenzioni: dal rinnovo ai possibili sviluppi, arrivano nuovi aggiornamenti

Protagonista delle prime uscite stagionali della Juventus, Dusan Vlahovic sta continuando a far parlare di sé. Il numero 9 bianconero sta provando infatti a caricarsi la squadra sulle spalle, piuttosto a suo agio nei nuovi schemi di Thiago Motta nonostante la prova opaca contro la Roma. Allargando lo sguardo prospettico, però, a far rumore sono anche le trattative in corso tra l’entourage del serbo e l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Si tratta di una questione tutt’altro che banale che verosimilmente monopolizzerà le attenzioni di Giuntoli nel corso dei prossimi mesi. Allo stato attuale della situazione, infatti, l’ex attaccante della Fiorentina percepirà circa 12 milioni di euro, bonus inclusi. Cifra considerata troppo alta per i nuovi parametri societari, che hanno portato alla Juventus ad aprire le trattative per un eventuale prolungamento con annessa spalmatura. In un ping pong ancora tutto da definire, però, non sono esclusi colpi di scena. Sebbene il centravanti serbo abbia dichiarato a più riprese di essere felicissimo di vestire la maglia bianconera, fino a questo momento le trattative per il rinnovo del contratto non sono state ancora suggellate dalla firma. Se ne riparlerà più in là, anche se l’intento della Juve sarebbe quello di evitare un nuovo caso Chiesa.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: sondaggi non approfonditi dell’Atletico per Vlahovic

La sessione estiva di calciomercato appena conclusa, del resto, non ha visto Vlahovic ritagliarsi un ruolo da protagonista. Anche a causa di un Europeo non giocato da protagonista, l’attaccante della Juve non ha infiammato l’attenzione degli addetti ai lavori. Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes’, però, l’Atletico Madrid aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra.

Prima di virare con convinzione su Sorloth e Julian Alvarez, rivoluzionando di fatto il proprio reparto offensivo, i Colchoneros all’inizio di luglio avrebbero avviato dei contatti per Vlahovic. Già accostato al club iberico in passato, l’attaccante serbo era uno dei nomi finiti nei dossier dei madrileni. All’inizio di luglio, però, si sarebbe materializzata la sterzata decisiva, con l’Atletico che non ha affondato il colpo per il bomber serbo, preferendo virare su altri obiettivi. In sintesi, tra il club spagnolo e la Juventus non sarebbe mai nata una vera e propria trattativa, risolvendosi in un classico pour parler tra le parti. Storia di una trattativa mai seriamente entrata nel vivo, con l’ex Fiorentina chiamato ora a confermarsi la stella polare di una compagine che non può prescindere dai suoi gol e dal suo lavoro per la squadra.