“Sgradevole”: Israele-Italia, è bufera sulla Rai

La frase pronunciata sulla Rai dopo Israele-Italia scatena la polemica sui social: “Che scivolone”

L’Italia batte 2-1 Israele nella seconda giornata della Nations League. Una partita caratterizzata da una protesta dei tifosi al momento dell’esecuzione dell’inno israeliano.

Un gruppo di sostenitori azzurri ha, infatti, deciso di voltare le spalle al campo mentre nello stadio risuonava HaTikvah. Una scelta che nel post gara è stata commentata in maniera molto dura da Alessandro Antinelli, giornalista della ‘Rai’. Nel riferire l’accaduto, Antinelli ha parlato di episodio “sgradevole”, un chiaro giudizio negativo sulla protesta del gruppo di tifosi italiani.

Una frase che ha però scatenato le polemiche, con il giornalista Rai finito nel tritacarne delle critiche social, investito da una valanga di tweet di critiche.

Il giudizio negativo pronunciato da Antinelli durante il post gara di Israele-Italia non è passato inosservato ed ha attirato le dure critiche dei tifosi sui social.

In molti si sono scagliati contro il giornalista con chi parla della sua frase come di un grave “scivolone”. Ecco alcuni tweet:

Immagini vergognose per quale motivo? Per aver voltato le spalle all’inno di uno stato che sta bombardando donne e bambini? Boh.. #IsraeleItalia

Antinelli, non ho capito..

La rai non si smentisce mai. #Antinelli come Mara Venier. È arrivato il comunicato di Roberto Sergio? #IsraeleItalia

Da quando esprime il proprio dissenso in maniera non violenta è spiacevole?

Da quando esprimere il proprio pensiero è spiacevole?

Spiacevole è sentire sulla tv pubblica un’affermazione come la sua… che scivolone!

