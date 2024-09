Salta la panchina del portoghese: Pioli torna subito

L’allenatore portoghese in panchina vicinissimo all’addio: il ritorno di Stefano Pioli, le ultime sul tecnico emiliano

Dal momento del suo addio alla panchina del Milan, a fine maggio, c’è incertezza sul futuro di Stefano Pioli. Che adesso, a quanto pare, dopo alcuni mesi di attesa sta per tornare all’opera. La pista sulla sua prossima avventura è clamorosa.

L’allenatore emiliano è stato accostato anche a un ritorno in rossonero, essendo ancora sotto contratto con il Diavolo e visto che la posizione di Fonseca inizierebbe già a traballare dopo l’avvio di campionato tutt’altro che memorabile. Ma per lui sembra esserci in serbo la Saudi League. Eventualità che era stata a un passo in estate, ma il passaggio all’Al Ittihad era saltato all’ultimo, anche per il parere contrario di Karim Benzema, che spingeva per Laurent Blanc in panchina.

Adesso, Pioli potrebbe accordarsi con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic. Secondo quanto riportato da ‘Okaz Sports’, su ‘X’, per il tecnico portoghese Castro il tempo starebbe scadendo e dopo la gara contro l’Al Ahli sarebbe pronto l’annuncio dell’esonero, con Pioli, per l’appunto, in pole position per rilevare il suo posto. Sarebbe stato vagliato anche Sergio Conceicao, ma alla fine l’Al Nassr avrebbe deciso di virare su Pioli.