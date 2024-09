Milan, Ibrahimovic nella bufera: che stoccata dai social

Inizio di stagione che si conferma alquanto complicato per il Milan: scoppia una nuova bufera sui social che riguarda Ibrahimovic

L’avvio di campionato, per il Milan, non è stato molto positivo, anzi. Rossoneri che hanno conquistato solo due punti in tre gare e con diverse querelle che stanno già animando l’ambiente. Sabato contro il Venezia, occorrerà una netta inversione di tendenza, per non scatenare già la prima crisi.

Contro i lagunari in palio punti fondamentali per non mettere a rischio la panchina di Fonseca. Con Theo Hernandez e Leao che dovrebbero tornare titolari dopo l’esclusione dal primo minuto con la Lazio e il ‘caso’ del cooling break. Ma è finito nel mirino delle critiche anche Zlatan Ibrahimovic, assente all’Olimpico a supportare la squadra perché in vacanza.

L’interpretazione del ruolo da dirigente, da parte dello svedese, sta attirando diverse polemiche. E l’ultimo capitolo si è svolto sui social. Sulla pagina Instagram di ‘SpazioMilan’, sotto un post in cui venivano riportate le parole del giornalista Michele Criscitiello su Ibrahimovic (“Inadatto a fare il dirigente, ha iniziato troppo presto, non puoi andare in vacanza per più di una settimana”), è apparso un like di Francesco Camarda. Like che poi è stato cancellato dal giovane attaccante, ma notato da diversi utenti e diventato a sua volta oggetto di dibattito nei commenti.