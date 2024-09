Manchester United, che colpo in Serie A: arriva grazie a Zirkzee

Il Manchester United guarda in Serie A per un altro rinforzo di livello: il colpo che può arrivare grazie a Zirkzee

Nonostante grandi ambizioni, anche quest’anno il Manchester United inizia la stagione sulla falsariga degli ultimi anni, con risultati e prestazioni altalenanti. Per gli uomini di Ten Hag il ko ai rigori nel Community Shield, quindi in campionato una vittoria e due sconfitte. Non il miglior viatico per puntare in alto.

E sì che i Red Devils hanno tentato di rinforzarsi con una campagna acquisti alquanto dispendiosa. Di cui uno dei fiori all’occhiello è stato Joshua Zirkzee. Ma i primi risultati già altalenanti fanno sì che si parli ancora di mercato, per i rinforzi delle prossime sessioni, e della posizione di Ten Hag ancora una volta in bilico.

Dunque, nelle prossime finestre di mercato, c’è da aspettarsi uno United ancora molto attivo. Con un giocatore nel mirino che potrebbe arrivare proprio grazie a Zirkzee. Nel reparto offensivo, si cerca una soluzione qualitativa e di fantasia e secondo il ‘Daily Express’ uno dei nomi nel mirino sarebbe quello di Riccardo Orsolini, che in questi anni al Bologna si è messo in luce e potrebbe essere ‘chiamato’ in Inghilterra dall’ex compagno di squadra.