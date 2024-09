Maldini: “A casa non mi annoio”. E sul Milan…

Le dichiarazioni di Paolo Maldini. La bandiera del Milan parla di diversi temi, dalla Nazionale al figlio, passando per la Serie A

Paolo Maldini torna a parlare. Lo fa da Coverciano, intercettato dai giornalisti presenti, tra i quali quelli di LaViola. La bandiera del Milan non si è soffermato sul club rossonero, ma ha trattato, comunque, tanti argomenti, a partire proprio dalla Nazionale: “Ci vuole pazienza ed equilibrio. I due Mondiali non giocati sono stati impattanti sull’idea del valore del nostro calcio, ma la partita con la Francia ha fatto molto bene all’ambiente Italia”.

Immancabile un commento sulla Serie A, dove la squadra di Simone Inzaghi resta la favorita: “Mi piace, senza dubbio (sorride, ndr.). E’ un campionato non troppo considerato, ma a livello tecnico, tattico e di conoscenza è senza dubbio nella top3. Griglia di partenza? È sempre la solita, L’Inter è la squadra più attrezzata, poi ci sono stati tanti cambiamenti nelle varie avversarie che hanno bisogno di un pochino di tempo per mettere un po’ insieme la squadra. Chi si è avvicinato di più ai nerazzurri? Il Milan è arrivato secondo l’anno scorso ed è un’altra candidata, la Juve si è senza dubbio rinforzata, come Napoli e Roma. Le squadre per la vittoria finale sono sempre quelle”.

Maldini: “Nessun dubbio su Daniel”

Sul Milan come detto nessuna risposta: “Non ti chiediamo nulla? Giustamente”, risponde Maldini sorridendo, che poi parla del figlio e del suo status da disoccupato:

“Daniel lo conosco bene e ho avuto sempre pochi dubbi – prosegue Maldini -. Ci sono giocatori che sono precoci, altri tardivi; lui probabilmente è tardivo, ma senza dubbio ha una qualità che non è comune, nel calciare, nel vedere il gioco. E lui ora fisicamente è cresciuto. Adesso è il momento di far vedere quello che vale. Ti annoi a casa? No (sorride, ndr.). Alla fine la mia carriera è stata lunga e impegnativa, anche quella da dirigente. Anche i periodi di riposo sono salutari”.