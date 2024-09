L’inchiesta porta alla penalizzazione, UFFICIALE: il comunicato del club

Partite truccate e penalizzazione in classifica: il comunicato ufficiale del club giallorosso che rinuncia al ricorso

Il club giallorosso rinuncia, per il momento, al ricorso e accetta i tre punti di penalizzazione in classifica.

La società ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa il motivo che ha portato alla decisione di accettare la sentenza del Tribunale Federale Territoriale arrivata lo scorso 5 settembre che ha sanzionato il club con un -3 in classifica nella stagione in corso. Una situazione che nasce però dal passato come spiega la ASD Soccer Massafra, società che milita nel campionato di Eccellenza pugliese e che in passato aveva la denominazione di Fortis Altamura, squadra dal quale ha ereditato la matricola federale.

La vicenda nasce dall’inchiesta DDA ‘Codice Interno’ che è partita all’inizio del 2024: gli inquirenti sostengono che i risultati di due partite di calcio tra Corato e Fortis Altamura (disputate rispettivamente il 30 aprile 2017 e il 7 giugno 2028) sarebbero state alterati da due clan della mala barese.

Massafra, penalizzazione in classifica: niente ricorso

Da qui la scelta dei giudici federali con la penalizzazione in classifica con il club che nel comunicato ha ribadito la propria estraneità.

Il presidente Rubino ha puntato sul fatto che è entrato in carica nel 2020 e che prima la proprietà era in altre mani, ma la sentenza attribuisce alla Massafra la responsabilità oggettiva, partendo dal fatto che il numero di matricola è lo stesso della vecchia Fortis Altamura.

In base a questo, la società ha deciso di accettare “per il momento” la decisione del tribunale Federale “con la serietà e la correttezza che ci ha sempre contraddistinto”. Con il -3 in classifica, la squadra ha un solo punto rispetto ai quattro conquistati sul campo.