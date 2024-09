L’allenatore entra in campo e atterra l’attaccante: follia e cartellino rosso

L’allenatore avversario entra in campo e entra in tackle sull’attaccante: assurdo quanto accaduto durante la partita

Il calcio non finisce mai di stupire: ha del clamoroso quanto accaduto in campo, con l’allenatore autore di un vero e proprio fallo ai danni dell’attaccante avversario.

Ha dell’assurdo quanto accaduto nelle scorse ore a Pontassieve, in provincia di Firenze. I principali campionati di calcio sono fermi per la prima sosta delle Nazionali di questa stagione, ma i campionati dilettantistici e quello di Serie C sono andati avanti regolarmente. E proprio durante una delle partite andate in scena in questo weekend si è verificato un episodio destinato a far discutere e che a suo modo potrà lasciare il segno nella storia del calcio italiano.

Nella giornata di domenica 8 settembre 2024, infatti, in provincia di Firenze si sono affrontate Pontassieve e Marino Mercato Subbiano nel match valevole per la prima giornata del Girone C del campionato di Promozione Toscana. La sfida, terminata con il risultato di zero a zero, è stata segnata da un episodio alquanto curioso e destinato a far discutere.

Allenatore entra in campo e falcia l’attaccante avversario

Un episodio a dir poco clamoroso quello che si è verificato nei minuti finali del primo tempo, quando la formazione di casa si stava rendendo pericolosa. In particolar modo, è stato Cragno a lanciare Bourezza per un interessante contropiede.

L’attaccante della squadra di casa ha ricevuto palla sulla fascia destra, a pochi passi dall’area tecnica della formazione ospite. In quel momento, l’allenatore avversario Luca Giusti ha varcato la linea laterale, entrando in campo e fermando Monsef Bourezza, attaccante italo-marocchino classe ’97, con un vero e proprio sgambetto. Il giocatore era in posizione favorevole anche a causa della caduta del marcatore diretto e così l’allenatore avversario ha ben pensato di invadere il campo per fermare l’avversario. Poi si è scusato, alzando le braccia, ma il direttore di gara Niccolò Rinaldi della sezione arbitrale di Empoli non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso nei confronti dell’allenatore Luca Giusti.

A segnalare l’accaduto è stata proprio la formazione di casa che via social ha raccontato: “Al quarantacinquesimo del primo tempo l’allenatore del Subbiano entra in campo e fa il giocatore: il suo intervento ferma l’attaccante azzurro Bourezza lanciato sulla destra in un’azione di contropiede quando tra lui e il compagno Cragno, solo sulla sinistra, era rimasto solo un difensore avversario”. Ora c’è curiosità per conoscere la decisione del Giudice Sportivo in merito.