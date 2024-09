La Juventus è sempre più lontana: blindato fino al 2029

Sfumato il trasferimento alla Juventus, adesso si fa largo l’ipotesi del rinnovo contrattuale: il gioiello della Serie A è sempre più lontano dalla ‘Vecchia Signora’

Morde il freno Lewis Ferguson in vista del ritorno in campo dopo il grave infortunio al ginocchio dello scorso aprile, quando nel match di campionato contro il Monza rimediò la lesione del legamento crociato.

Il centrocampista tuttofare fu costretto a chiudere in anticipo una stagione fino a quel momento da assoluto protagonista, oltre a saltare gli Europei in Germania con la sua Scozia. Rimpianti e rabbia che hanno macchiato l’annata di Ferguson, che con determinazione però si è subito messo al lavoro per cercare di ritornare il prima possibile in campo e accorciare i tempi (lunghi) del ritorno sul terreno di gioco. Il crack al ginocchio ha avuto inevitabilmente conseguenze importanti anche sul futuro dello scozzese, uno dei gioiello pregiati del Bologna sul mercato.

Calciomercato Juventus, Ferguson torna in campo e rinnova con il Bologna

Non è un mistero infatti l’interesse della Juventus dell’estimatore Giuntoli per Ferguson, oltre a diverse società di Premier League e in primis del Manchester United.

La Juve e Giuntoli dopo l’infortunio di Ferguson hanno fatto altre scelte per il centrocampo di Thiago Motta, intensificando così il pressing per l’arrivo a Torino di Koopmeiners. Il classe ’99 ex Aberdeen è così rimasto in Emilia, con il chiaro obiettivo di rimettersi al più presto in condizione per tornare a marcare la differenza nello scacchiere del nuovo allenatore Italiano. Intanto la dirigenza felsinea, che in estate ha perso i gioielli Calafiori e Zirkzee, non vuole farsi scappare anche Ferguson con l’intento di legarsi il più a lungo possibile al jolly scozzese. Ecco quindi – come riporta il ‘Corriere dello Sport’ – la proposta di rinnovo del Dt Sartori al giocatore fino al 2029, allungando in questo modo il contratto per altri due anni (attualmente è in scadenza nel 2027, ndr).

Per Ferguson anche un ritocco importante dell’ingaggio, con il centrocampista che ha già incontrato la dirigenza del Bologna. Seguiranno prossimamente ulteriori summit con l’agente dello scozzese, ma c’è ottimismo per la firma sul nuovo contratto del capitano rossoblu che tra fine ottobre e inizio novembre sarà nuovamente in campo, mettendosi così definitivamente alle spalle il grave infortunio al ginocchio.