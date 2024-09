Juventus, il colpo a zero per scudetto e Champions: che affare

La Juventus mette nel mirino altri grandi colpi: ecco l’affare a zero che può dare la svolta per corsa scudetto e Champions

Ancora qualche giorno di attesa e il campionato di calcio ripartirà. Serie A di nuovo al via, con tanti match importanti e un nuovo ciclo di partite che vedranno le big impegnate anche nelle coppe europee, per iniziare ad avere finalmente le idee più chiare sui rapporti di forza in campo. Ma nonostante questo, il mercato non si ferma mai e tra le pieghe lascia intravedere un futuro fatto di colpi scoppiettanti.

Le dirigenze sono già al lavoro per progettare le mosse nelle prossime sessioni di mercato. La prossima estate sarà piuttosto significativa, dato che ci saranno molti campioni che vedranno la scadenza degli attuali contratti con le loro società. Dunque, saranno acquistabili a parametro zero.

Nel consueto sondaggio quotidiano di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il colpo in grado di dare il maggiore scossone al nostro campionato. L’eventuale arrivo di Mohammed Salah alla Juventus, secondo il 30,9% dei votanti, sposterebbe gli equilibri e renderebbe i bianconeri competitivi ad altissimi livelli. La candidatura dell’egiziano in bianconero prevale di un’incollatura su De Bruyne all’Inter, ipotesi votata dal 29,1% dei partecipanti al sondaggio. Scaldano meno le ipotesi Kimmich al Milan e Son alla Roma, votate dal 20%.