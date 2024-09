Juventus, bocciato il colpo Koopmeiners: “Non lo avrei preso”

Teun Koopmeiners è arrivato alla Juventus dopo una lunga ed estenuante trattativa, ma non tutti sposano il suo ingaggio

Tra i colpi di mercato della Juventus, Teun Koopmeiners arriva in bianconero a fronte di un importante investimento. Ma non tutti sono d’accordo.

I tifosi della Juventus sognano dopo il calciomercato estivo: una sessione di trasferimenti che ha visto arrivare in bianconero giocatori del calibro di Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram, Nico Gonzalez e soprattutto Teun Koopmeiners, costato circa 60 milioni di euro. Il centrocampista olandese è arrivato a Torino dopo una lunga ed estenuante trattativa con l’Atalanta: una vera e propria telenovela di mercato, durata praticamente un’estate intera, ma che alla fine ha visto il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli portare alla corte di Thiago Motta il giocatore olandese.

Un colpo che fa sognare i tifosi della Juventus, visti i numeri di Teun Koopmeiners in Italia: in tre campionati di Serie A, il giocatore classe ’98 ha totalizzato novantasette gettoni di presenza, impreziositi da ventisei gol e dieci assist. A questi vanno aggiunti i numeri nelle coppe, che portano a un totale di ventinove gol e quindici assist in 129 partite giocate con la maglia della formazione orobica. E ora si candida a essere uno dei protagonisti della Juventus targata Thiago Motta, ma non tutti ne approvano l’ingaggio da parte della Juventus, anche e soprattutto a fronte della cifra spesa e versata nelle casse della società bergamasca.

Calciomercato Juventus, Sabatini ‘boccia’ il colpo Koopmeiners

Ne ha parlato Walter Sabatini, direttore sportivo reduce dalla doppia esperienza con la Salernitana, in passato tra Palermo, Sampdoria, Roma e Bologna. L’esperto dirigente umbro, in una intervista ai microfoni di Tuttosport, ha giudicato il mercato della Juventus, elogiando un aspetto in particolare: “Attinge molto dal lavoro fatto con l’Under 23: hanno giocato in anticipo sulle altre società e ora si godono frutti bellissimi”.

In particolar modo Thiago Motta può contare su “ragazzi del 2004 o 2005 che giocano titolari, come Yildiz: non è poco”. A proposito di Thiago Motta: “Sta riproponendo a Torino ciò che si è visto a Bologna: una squadra compatta, forte, con le idee chiare nel disegno tattico, con concetti di gioco precisi. Io non ho mai lavorato con Motta, ma l’ho seguito con attenzione”.

Walter Sabatini però non avrebbe speso circa sessanta milioni di euro per portare Teun Koopmeiners in bianconero: “Non sono investimenti ai quali ero abituato durante la mia carriera da dirigente”. L’ex Roma infatti preferiva prendere “giocatori di altro livello di partenza, un giocatore con queste cifre non lo avrei preso” anche se “non si discute il valore di Koopmeiners”.