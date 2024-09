Infortunio choc, UFFICIALE: fuori un anno

E’ arrivato l’annuncio ufficiale. Il comunicato del club non lascia più alcun dubbio: il tempo di recupero è stimato in dodici mesi

Inizio di stagione da incubo per il giovanissimo calciatore, che dovrà stare fuori per dodici mesi. Il comunicato ufficiale non lascia davvero alcun dubbio.

La promessa del calcio spagnolo, Marc Bernal, titolarissimo del Barcellona, è stato, infatti, costretto ad andare sotto i ferri dopo dopo l’infortunio occorso nei minuti finali della sfida di campionato contro il Rayo Vallecano:

“Marc Bernal è stato sottoposto con successo questa mattina a un intervento chirurgico per riparare una lesione al legamento crociato anteriore sinistro e al menisco esterno – si legge sul sito ufficiale del club -. L’operazione è stata eseguita dal dott. Joan Carles Monllau presso l’Hospital de Barcelona, ​​sotto la supervisione dello staff medico del club. Il tempo di recupero stimato è di 12 mesi”. Una mazzata tremenda per il Barcellona, che aveva puntato con decisione sul suo giovanissimo calciatore. Prima dello stop erano stata tre le presenze ne LaLiga, con oltre 240 minuti totali, per il mediano classe 2007.