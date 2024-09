“Grave, ma stazionario”: l’aggiornamento sulle condizioni di salute di Schillaci

Aggiornamento sulle condizioni di salute di Totò Schillaci, il bollettino medico sull’ex attaccante siciliano

Da ieri, il mondo del calcio e non solo è in grande ansia per Totò Schillaci. L’ex attaccante siciliano, stella della Nazionale di calcio ai Mondiali di Italia ’90 dove vinse il titolo di capocannoniere, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Ieri la famiglia, con una storia Instagram sul suo profilo ufficiale, aveva chiarito che le condizioni di salute dell’ex giocatore sono stazionarie e con i medici che lo monitorano costantemente. Oggi, la conferma della situazione precaria di salute di Schillaci nel bollettino medico diffuso dall’Ospedale Civico di Palermo e ripreso dall’Ansa. Si delinea un quadro grave ma al momento stazionario, con il classe 1964 seguito dall’equipe del reparto di pneumologia dell’ospedale. Schillaci, lo scorso anno, aveva raccontato dei suoi problemi di salute e delle operazioni subite per un tumore al colon. Intanto, in queste ore tifosi, appassionati, calciatori ed ex calciatori stanno manifestando tutti la loro vicinanza all’ex campione.