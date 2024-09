Gioia Spalletti dopo Israele-Italia: “Lo dicevate anche voi”

L’Italia di Luciano Spalletti ha battuto anche Israele ed è prima in Nations League: le parole del ct nel post gara

Ancora una vittoria: l’Italia conferma le buone cose espresse contro la Francia e fa suoi i tre punti anche contro Israele. Frattesi e Kean i marcatori nel 2-1 con cui gli azzurri si impongono a Budapest, prendendosi la vetta del girone con tre punti di vantaggio su transalpini e Belgio, con Mbappe e soci che questa sera si sono imposti per 2-0.

Nel post gara ai microfoni della ‘Rai’ Spalletti ha commentato così il successo italiano: “Ha fatto il suo in maniera splendida. Si sono viste tutte le insidie di cui abbiamo parlato, era difficile trovare lo spazio per le imbucate. Il fatto che siano stati in ordine e non hanno perso equilibrio, aspettando il momento adatto è stato fondamentale. Squadra maturissima, non matura”.

GRUPPO – “Sono stati bravi nel riconoscere le posizioni, anche perché giocano nelle stesse posizioni in cui giocano nel club come dicevate voi. Si trovano ad occhi chiusi e nel secondo tempo si è visto anche nel fraseggio e nel possesso palla”.