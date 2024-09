Frattesi-Kean mandano l’Italia al primo posto: brivido finale per Spalletti

La Nazionale Italiana di Luciano Spalletti chiude a punteggio pieno dopo i due primi due match di Nations League

E’ tutt’altra Italia quella vista durante la prima sosta delle Nazionali di questa nuova stagione. Come contro la Francia, la selezione di Luciano Spalletti riesce ad imporre il proprio gioco anche di fronte Israele ed ottiene una vittoria convincente. Con questi tre punti la selezione Azzurra si porta in solitaria al primo posto del gruppo 2 di Nations League e chiude a punteggio pieno al termine dei due impegni giocati nel mini ciclo di settembre.

A sbloccare l’incontro di questa sera, ancora una volta lo scatenato Frattesi. A pochi minuti dal termine del primo tempo, il centrocampista dell’Inter ha trovato il secondo gol consecutivo dopo quello con la Francia: ottimo l’inserimento a sorprendere la retroguardia avversaria, ma soprattutto il colpo geniale con il petto a deviare in rete il cross perfetto di Dimarco.

Nonostante le numerose occasioni prodotte per trovare il raddoppio, agli Azzurri è mancata soprattutto la precisione degli ultimi metri. Così, è servito un gol da rapinatore d’area di rigore di Kean per siglare il gol del definitivo ko. L’attaccante della Fiorentina, infatti, è stato abile a precipitarsi sulla respinta corta di Gerafi sul tiro liberato da Raspadori ed insaccare in rete. Allo scadere, il gol della speranza siglato da Abu Fani, unica vera macchia della serata Azzurra.

Israele-Italia 1-2, classifica e tabellino

In virtù della vittoria della Francia sul Belgio nell’altro match di serata del gruppo 2 di Nations League, l’Italia di Luciano Spalletti con questa vittoria si porta al primo posto in classifica.

ISRAELE-ITALIA 1-2

38′ Frattesi (Ita), 62′ Kean (Ita), 90′ Abu Fani (Isr)

CLASSIFICA GRUPPO 2: Italia 6 punti; Francia e Belgio 3; Israele 0.